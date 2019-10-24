Трамп не устает грозить Турции «широкомасштабными санкциями»

США введут санкции против Турции в случае, если вооруженные силы этой страны откроют огонь по отрядам курдов, покидающих зону безопасности на севере Сирии, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Турция полностью понимает, что не надо стрелять по курдам, покидающим территорию, которая будет называться зоной безопасности, и направляющимся в соседние районы. Нет необходимости повторять, что широкомасштабные санкции будут введены в случае нарушений", - написал он.