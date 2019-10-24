Неизвестный покупатель купил две хурмы за $6,5 тысячи

На центральном рынке города Нагоя в Японии две хурмы сорта "тэнкафубу" были проданы на торгах за 700 тысяч иен (около 6,5 тысячи долларов). Имя покупателя не раскрывается, передает телеканал NHK.

Впервые хурма сорта "тэнкафубу", получившего название по одноименной знаменитой надписи с печати Оды Нобунаги, считающегося одним из величайших государственных деятелей в японской истории и одним из первых объединителей страны, была выставлена на продажу в 2016 году. Тогда максимальная цена составила 320 тысяч иен (около 3 тысяч долларов), передает РИА Новости.

Вес одной хурмы составляет 300 граммам. На создание сорта "тэнкафубу" было потрачено 11 лет. Телеканал отмечает, что содержание сахара в проданных плодах хурмы превышает 25 градусов по шкале Брикса, в то время как в обычной хурме содержание сахара составляет около 15-16 градусов.