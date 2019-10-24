"Вачаган Казарян и его супруга в рамках уголовного дела вернули 2 миллиарда 850 миллионов драмов в качестве возмещения причиненного государству ущерба", - отметили в ведомстве.

Казарян был задержан в июне пршлого года, когда выходил из банка с портфелем, полным денег. У него нашли 123 тысячи долларов и 436 миллионов драмов (904 тысячи долларов). При обыске в доме Казарянов у его супруги обнаружили 35 миллионов драмов (72,5 тысячи долларов), 1,11 миллиона долларов и 230,5 тысячи евро. В принадлежащем ему "Янс Клубе" были найдены свыше 1,5 миллиона долларов наличными. Он был арестован, спустя некоторое время освобожден под залог.