Одной из целей Европейского дня правосудия является поддержка работы Совета Европы и Европейской комиссии по внедрению инноваций в сфере юстиции в европейских странах.

С 2003 года по инициативе Совета Европы и Европейской комиссии 25 октября отмечается как Европейский день правосудия. К этой дате во всех европейских странах приурочены мероприятия по повышению информированности населения о своих гражданских правах и механизмах их защиты, правилах обращения к правосудию, повседневной работе судебных органов.

Помимо этого, каждый год Совет Европы и Еврокомиссия в этот день совместно с Судебной администрацией Норвегии организует семинар на тему «Роль судей в процессах медиации» и награждает победителей конкурса «Хрустальные весы правосудия». Совет Европы и другие организаторы конкурса определяют европейские страны с передовым опытом судопроизводства, прокуратуры и адвокатуры и рекомендует его к использованию в других государствах.

В этом году на конкурс «Хрустальные весы правосудия» были представлены 43 инновационных проекта из 20 государств. Лучшими были признаны проекты в области юстиции четырех стран - Словении, Бельгии, Нидерландов и Испании.

На церемонии вручения победителей, которая по традиции проходила в Осло, выступили глава Дирекции по правам человека Совета Европы Кристоф Пуарел, президент Европейской комиссии Совета Европы по эффективности правосудия (CEPEJ) Рамин Гурбанов, председатель Совета управления Судебной администрации Норвегии Бард Тондер и генеральный директор министерства юстиции и государственной безопасности Норвегии Фредрик Бакман.

В мероприятии также участвовали международные эксперты, входящие в жюри конкурса, представители стран-победителей и различных структур Совета Европы.

Премию «Хрустальные весы правосудия» делегации Словении вручил наш соотечественник, президент CEPEJ Рамин Гурбанов, а другим победителям - Бельгии, Нидерландов и Испании председатель жюри, замглавы Верховного суда Франции Жан-Поль Жан.