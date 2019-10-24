Белоруса приговорили к расстрелу за убийство младенца

Мужчина, убивший восьмимесячную дочь своей знакомой, получил смертный приговор в Беларуси. Мать девочки осуждена на 25 лет исправительной колонии общего режима, пишут белорусские СМИ.

Женщина осуждена по статье "Убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц". Мужчине же назначили исключительную меру наказания в виде смертной казни. Его расстреляют.

Пока приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в течение 10 дней.

Убийство произошло в октябре 2018 года в Лунинце Брестской области. 28-летний отец малышки обнаружил ее тело с признаками насильственной смерти. Обстоятельства преступления точно не раскрываются, но обвинение в убийстве девочки, совершенное с особой жестокостью, было предъявлено 25-летней матери и ее 47-летнему знакомому. Они были в состоянии алкогольного опьянения в момент задержания.