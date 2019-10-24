Священники годами насиловали школьников в Лондоне

Священники и учителя десятилетиями домогались учащихся католической школы в Лондоне, потому что держали подчиненных в страхе. Об этом говорится в докладе независимой комиссии по расследованию сексуального насилия по отношению к детям (IICSA), сообщает The Independent.

Как говорится в отчете, в учебном заведении была «садистская и хищная» атмосфера, педофилы действовали «как мафия», а оставаться безнаказанными у них получалось, потому что они отрицали любые обвинения и покрывали друг друга. В преступлениях были замешаны высокопоставленные священники и учителя, поэтому рядовые сотрудники боялись что-то сказать им наперекор, а жертвам было некуда обратиться.

С 2003 года в тюрьму за сексуальные преступления в отношении 21 учащегося школы отправились четыре человека — настоятель монастыря, монах и двое учителей-мирян. Комиссия смогла получить доказательства еще по меньшей мере 18 случаев насилия, к которым причастны как осужденные, так и восемь других человек. При этом истинный масштаб злоупотреблений, вероятно, гораздо больше, говорится в докладе.

IICSA указывает на некорректную реакцию Католической церкви на обвинения: слова пострадавших ошибочно оценивались, из-за чего насильники оставались на своих постах. Подобная инерция и привела к тому, что священник Дэвид Пирс, бывший директором школы, совершал преступления в течение 30 лет. Он, в частности, выстраивал голых учеников в линию в бассейне и фотографировал их. В 2009 году мужчине дали восемь лет тюрьмы.

У Пирса был покровитель: настоятель Лоуренс Сопер, который ранее многие годы сам приставал к детям. По имеющимся данным, он домогался до несовершеннолетних и насиловал их во время «сессий телесных наказаний за малейшие провинности». В 2017 году его приговорили к 18 годам тюрьмы после того, как экстрадировали из Косово, где он скрывался.