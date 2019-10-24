Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 18:22

На рубеже 90-х годов прошлого столетия Движение неприсоединения, 18-й саммит которого сегодня открылся в Баку, оказалось на грани выживания. И многие предрекали его полное исчезновение с мировой арены - как реликта биполярного мира. Бурные пятидесятые прошлого века, когда страны «третьего мира» одна за одной скидывали цепи колониализма и всевозможных протекторатов, привели к появлению на карте мира десятков новых государств. Пьянящее время революций и национально-освободительных движений, перед масштабом которых «арабская весна» - заварушка на коммунальной кухне.

Но получив свободу, новые государства и их лидеры тут же оказывались перед жестким выбором - строить свое будущее, опираясь на Запад, или же пойти под крыло «коммунистического блока», средоточием которого был СССР. Так или иначе это означало новую форму зависимости, не колониальной, но все же. А тогда за что воевали, за что с палками и камнями шли на автоматы и винтовки вымуштрованной пехоты метрополий? Да и другое было не менее важным - пробудившееся достоинство и национальное самосознание требовало продемонстрировать «великим державам, что они не могут больше сами держать в руках судьбы мира». Идеализм и прагматика, эйфория от пьянящего воздуха свободы и трезвый расчет подсказывали «третий путь». Им и стало Движение неприсоединения, объявившее о своем создании в первые дни сентября 1961 года в столице Югославии Белграде, куда собрались 25 глав правительств тех стран, чей политический возраст не дотягивал даже до полутора десятка лет. Юношеский, по сути, возраст диктовал и максимализм, и бескомпромиссность. Белградская конференция осудила политику военно-политических блоков, гонку вооружений, создание международной напряженности. А ответственность за это разделила поровну между США и СССР, отправив соответствующие послания Джону Кеннеди и Никите Хрущеву. Что же до остального, то участники конференции единодушно заявили о том, что они за все хорошее и против всего плохого, то есть осудили колониализм, поддержали принцип мирного сосуществования и выступили за ликвидацию экономического неравенства в мире. Причем, не предложив при этом ни одного реального рецепта борьбы с этими глобальными проблемами. Крайне высок был шанс на то, что эта первая конференция Движения неприсоединения станет и последней - слишком уж расплывчаты были представления тогдашних его участников о будущем. К счастью для этой организации ее отцы-основатели, Иосип Броз Тито, Гамаль Абдель Насер и Джавахарлал Неру были политиками до мозга костей, хваткими, прагматичными, лишенными иллюзий и прошедшими великолепную школу борьбы за власть. Именно благодаря им Движение неприсоединения не развалилось в первые годы, более того - стремительно начало набирать обороты, к сегодняшнему дню объединив в своих рядах 114 суверенных государств Азии, Африки, Латинской Америки, Европы и Океании. А еще 15 стран принимают участие в работе форумов Движения неприсоединения в качестве наблюдателей.

Впрочем, количество далеко не всегда переходит в качество. В 90-е годы прошлого столетия Движение вновь оказалось на грани развала - в чем, кстати, тогда были совершенно уверены многие политики, в том числе - и лидеры самой этой организации. Казалось, что со дня на день ДН постигнет судьба тогдашнего ее председателя - Югославии. И после распада/расчленения СФРЮ остальные члены движения разбегутся по своим национальным квартирам. Где и будут ожидать решения о том, кому из них какое место будет отведено в новом однополярном мире. Индонезия (председательствовала в ДН с 1992 по 1995-й годы) и Колумбия (председательствовала с 1995 по 1998-й) - вот две страны, сумевшие спасти Движение неприсоединения и сохранить его для XXI века и нового тысячелетия. Именно в годы их председательства, с полным основанием называемым «пожарным», члены ДН сформулировали важнейшие для себя принципы существования в новом мире: необходимо освободиться от своего архаичного идеологического багажа, искать новые критерии и концепции. А главное - создавать современные механизмы взаимодействия, адекватные новому мироустройству. И еще - именно тогда было сформулировано важнейшее положение о том, что новое амплуа Движения на международной арене должно заключаться в поиске решения жизненно важных социально-экономических проблем развивающихся стран на основе разумного и взаимовыгодного компромисса с развитыми государствами по всему спектру политических и финансово-экономических отношений. Результаты Картахенского (октябрь 1995-го) и Дурбанского (ЮАР, сентябрь 1998 года) саммитов позволили Движению неприсоединения вполне результативно встретить XXI век и просуществовать его первое десятилетие. Но время не стоит на месте. И к сегодняшнему дню к Бакинскому саммиту и предстоящему трехлетнему председательству в ДН Азербайджана организация подошла с новым «букетом» вызовов и угроз, с изрядным пессимизмом в рядах участников, с новым кризисом целей и идей, ставящих под сомнение целесообразность существования этого формата. Тяжел и объемен багаж скепсиса и разочарований, все сложнее отвечать на вопрос «нужны ли мы нам?», все чаще звучат разговоры о том, что Движение в его нынешнем виде - реликт ушедшей эпохи, динозавр времен «холодной войны», переживший свой век и не способный существовать в новую эпоху.