В Ливане растет напряженность: столкновения между "Хезболлой" и протестующими

NEWSru.co.il со ссылкой на ливанские СМИ отмечают, что столкновения предшествовали выступлению лидера "Хезболлы" шейха Хасана Насраллы.

Ливанский новостной сайт "Эль-Нашра" сообщил, что Хасан Насралла призвал граждан Ливана прекратить акции протеста, чтобы начать "ответственный диалог", поскольку страна переживает сложный период. Он также отметил, что под давлением народа впервые за многие годы в Ливане был утвержден бюджет, не предусматривающий повышение налогов.

Акции протеста в Ливане начались после объявления правительством Ливана о намерении ввести налог на общение с использованием протокола VoIP, на котором основаны такие сервисы, как WhatsApp и Skype. 21 октября премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о комплексе мер и реформ, призванных помочь стране выйти из финансового кризиса, а также о том, что зарплаты бывших и нынешних министров и депутатов будут сокращены на 50%.