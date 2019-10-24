Азербайджан победил Францию на чемпионате Европы по шахматам

В Батуми проходят партии 2-го тура командного чемпионата Европы по шахматам.

Мужская сборная Азербайджана сегодня играла с Францией и победила со счетом 2,5:1,5. Победу нашей команде принес Рауф Мамедов, обыгравший на третьей доске белыми Марка Маурицци. Остальные три поединка завершились вничью.

Женская сборная Азербайджана сегодня играет с Испанией. В этом матче счет пока 0:0.

Напомним, что вчера наши шахматисты победили Сербию, а шахматистки – Латвию.

Чемпионат Европы будет состоять из 9 туров и завершится 2 ноября.