Азербайджан победил Францию на чемпионате Европы по шахматам
В Батуми проходят партии 2-го тура командного чемпионата Европы по шахматам.
Мужская сборная Азербайджана сегодня играла с Францией и победила со счетом 2,5:1,5. Победу нашей команде принес Рауф Мамедов, обыгравший на третьей доске белыми Марка Маурицци. Остальные три поединка завершились вничью.
Женская сборная Азербайджана сегодня играет с Испанией. В этом матче счет пока 0:0.
Напомним, что вчера наши шахматисты победили Сербию, а шахматистки – Латвию.
Чемпионат Европы будет состоять из 9 туров и завершится 2 ноября.