Роухани обвинил США в экономическом терроре
США пытаются достичь своих политических целей посредством экономических маневров, сказал президент Ирана Хасан Роухани, выступая на VIII саммите Движения неприсоединения в Баку.
«Это равнозначно экономическому террору»,- отметил Роухани, по словам которого, США выступают за однополярный мир, однако усиление развивающихся стран - показатель сопротивления гегемонии США.
США, которые увеличили свою военную мощь, создали конфликты в различных частях мира и поощряют сепаратизм и терроризм, подчеркнул Роухани.