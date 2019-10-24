Ильхам Алиев встретился с Мадуро
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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