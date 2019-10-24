Ильхам Алиев встретился с президентом Джибути
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу встретился с президентом Джибути Исмаилом Омаром Гелле. Об этом передает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу встретился с президентом Джибути Исмаилом Омаром Гелле. Об этом передает пресс-служба главы государства.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.