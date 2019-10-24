Турция договорилась с Россией о поставках Су-35

Россия и Турция близки к заключению соглашения на поставку Анкаре истребителей Су-35. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Турция планирует закупить в общей сложности 36 российских самолетов. Кроме того, стороны договорились о совместном производстве некоторых компонентов российских самолетов.

23 октября сообщалось, что Турция получила все элементы российских комплексов С-400 и обсуждает с Россией дополнительные поставки. Анкара получила все элементы, включая ракеты, раньше запланированных сроков.

В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано.