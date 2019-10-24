Российских военных расстрелял Рамиль Шамсутдинов

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев в воинской части поселка Горный Забайкальского края, с самого детства мечтал стать военным. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, Шамсутдинов еще в юном возрасте,пять лет подряд ездил в военно-патриотические лагеря, где принимал участие в спортивных турнирах, пейнтбольных поединках, был участником тактических игр. О своей мечте стать военным он рассказал журналистам информационного агентства «Тюмень медиа» еще в 2013 году.

«С детства мечтаю о военной службе, после школы буду поступать в военное училище», — рассказывал Шамсутдинов.

Однако, как сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва», попасть в училище молодому человеку не удалось и в армию он пошел по призыву.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих вечером 25 октября, погибли восемь человек, среди них два офицера и шесть сослуживцев; еще двое ранены и находятся в тяжелом состоянии. Известны имена семи погибших. На место ЧП направились военные прокуроры и комиссия во главе с заместителем министра обороны Андреем Картаполовым.