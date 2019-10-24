Украинцы массово переехали в Евросоюз

Украинцы чаще граждан других стран получали первый вид на жительство в Евросоюзе в 2018 году. Об этом сообщает Статистическое управление ЕС.

Всего впервые вид на жительство в альянсе получили более трех миллионов человек. Из них 527 тысяч — граждане Украины, среди которых большинство подавало документы территориально в Польше с последующей целью работать. Далее по численности идут граждане Китая (206 тысяч) и Индии (197 тысяч). Россияне расположились на десятом месте, среди ее граждан такой документ получили 75 тысяч человек.

25 сентября сообщалось, что с начала года граждане Украины подали 29,3 тысячи заявок на вид на жительство в Венгрии с целью трудоустройства. Это 60 процентов от всех поданных заявок.