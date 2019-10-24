Для стран ЕАЭС предложили отменить роуминг

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин выступил с инициативой отмены роуминга мобильных операторов для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил сегодня на заседании Евразийского межправсовета.

«Предлагаю разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга, что позволит избежать потерь для операторов», — сказал премьер, чьи слова приводит ПРАЙМ.

Мамин убежден, что «каждый гражданин» ЕАЭС «должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции».

Напомним, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. В ЕЭАС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия.