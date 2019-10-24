Белоруса казнят за жестокое убийство девочки

Брестский областной суд приговорил к высшей мере наказания убийцу малолетней девочки в городе Лунинец. Матери ребенка назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы.

По информации незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», осужденных зовут Виктор Сергиль и Наталья Колб.

Трагедия произошла год назад. Отец девочки вернулся домой и обнаружил ее тело с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка и ее 47-летний знакомый, оба были пьяны. По версии обвинения, преступление было совершено с особой жестокостью. На теле ребенка были обнаружены не менее 46 повреждений.

Беларусь — единственная из европейских стран, где не отменили смертную казнь.