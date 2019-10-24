Ежегодно 25 октября в странах, входящих в европейскую семью,отмечается Европейский день правосудия. В 2003 году совместным решением Совета Европы и Европейской Комиссии был учрежден этот день. С тех пор ежегодно в октябре юристы оказывают безвозмездную юридическую помощь малообеспеченным людям, а также проводят акции по просвещению.

Коллегия адвокатов Азербайджана, учитывая значимость Европейского дня правосудия, а также основываясь на рекомендациях, исходящих из распоряжения президента Азербайджана «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане», проводит ряд мероприятий в рамках месячника Европейский день правосудия.

Так 25 октября в большинстве регионов Азербайджана адвокатские структуры оказали бесплатную юридическую помощь свыше 200 малообеспеченным людям. Населению были даны устные советы и подготовлены письменные обращения, заявления и жалобы в различные органы.

Коллегия адвокатов и впредь будет проводить мероприятия, направленные на оказание безвозмездной юридической помощи малообеспеченным семьям.