Международный Астронавтический Конгресс возвращается в Баку спустя полвека

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Сегодня на состоявшемся в столице США, Вашингтоне голосовании в Генеральной Ассамблее Международной Астронавтической Федерации город Баку получил право на проведение Международного Астронавтического Конгресса в 2022-м году. Среди городов - кандидатов на проведение данного мероприятия также были Сингапур, Рио-де-Жанейро и Нью-Дели. Международная Астронавтическая Федерация, будучи самой весомой организацией в космической сфере, включает в себя 398 организаций из 68-ми стран. Международный Астронавтический Конгресс, проводимый c 1950-го года ежегодно в разных городах мира, можно отметить как главное мероприятие такого характера в космической индустрии. Данный Конгресс является глобальной платформой, объединяющей более чем 6000 представителей космического сообщества, включая руководителей ведущих космических агентств, научных центров и международных организаций, а также всемирно известных ученых, специалистов из частного сектора, молодых исследователей и студентов. В ходе Конгресса участники получают возможность отслеживать актуальные тренды и современные инновации в космической сфере.

На Конгрессе, посвященном 50-летию посадки человека на Луну, в открытом вступительном слове вице-президента США Майкл Пенса была подчеркнута роль и растущая с каждым годом рыночная доля частных компаний из сектора “Нью Спейс” (Новый Космос), предоставляющих быстрые и доступные решения для коммерческих целей. Участие в Конгрессе таких ярких представителей этого сектора, как Элон Маск и Джефф Безос, усилило интерес мирового сообщества к мероприятию. Одним из знаменательных событий Конгресса нынешнего года стало вручение основателю компании Blue Origin Джеффу Безосу награды Международной астронавтической федерации (IAF) за выдающиеся достижения в космической отрасли. Отметим, что благодаря особому вниманию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к развитию космической сферы в нашей стране, а также вследствие поддержки президентом предвыборной кампании, на проводимых в течение этого года мероприятиях Международной Астронавтической Федерации были организованы ряд кампаний просветительско-пропагандистского характера с целью ознакомления со страной, ее инфраструктурой, возможностями и перспективами развития в космической сфере. Проведение Конгресса в нашей столице на тему “Глобальные сложности и возможности: дайте шанс космосу” будет служить усилению отношений между агентствами, компаниями и организациями в космической сфере, а также ускорению процесса технологического трансфера, развитию человеческих ресурсов и становлению Азербайджана сильным партнером на мировой арене. Наша страна впервые в своей истории соберет более 6000 представителей космической индустрии на глобальном конгрессе. На самом деле, проведение этого мероприятия в Азербайджане имеет для нашей страны более далекую историю. Международный Астронавтический Конгресс был проведен в бывшем Советском Союзе только раз и именно в Баку с 7 по 13 октября 1973 года по инициативе национального лидера Гейдара Алиева. На мероприятие собрались более 1500 представителей из 17-ти стран, в том числе космонавты. В конгрессе принимали участие президент Международной Астронавтической Федерации Луичи Джерардо Наполитано, президент Международной Астронавтической Академии Чарльз Старк Дрейпер, американский астронавт Томас Стаффорд, дважды герои Советского Союза космонавты Владимир Шаталов, Виталий Севастьянов, Георгий Береговой и другие известные представители космического сообщества. Конгресс, проведенный в Баку под девизом “Космические исследования: влияние на науку и технику”, заложил основу космонавтики в Азербайджане. В результате этого, через год после проведения Конгресса в Баку, в стране был основан научный центр “Каспий”, специализирующийся на исследовании природных ресурсов с помощью космических технологий. А в декабре того же года при Национальной Академии Наук Азербайджана свою деятельность в сфере космических исследований начало Бюро по конструкции космических устройств. Как результат, в последующие годы около 3000 азербайджанских ученых и инженеров внесли свой ценный вклад в конструирование оборудований, служивших для советской космической программы, в частности на орбитальных комплексах Салют 7 и Союз Т-11.

Начало качественно новому этапу развития современной космической индустрии Азербайджана было заложено распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 4 ноября 2008-го года о создании космической промышленности в стране и запуске на орбиту телекоммуникационных спутников. В 2013 году телекоммуникационный спутник “Азерспейс-1”, в 2014-м году спутник дистанционного зондирования Земли - “Азерскай” и в 2018-м году телекоммуникационный спутник “Азерспейс-2” были запущены на орбиту. Сегодня, с помощью своих спутниковых проектов, Азербайджан является активным участником космического клуба. Отметим, что наша страна завоевала положительний имидж в глазах мирового сообщества в сфере организации и проведения крупномасштабных форумов, конференций и симпозиумов, а также межкультурных диалогов и других мероприятий на самом высоком уровне. В связи с модернизацией и созданием ультрасовременной инфраструктуры в Баку Азербайджан превратился в уникальный центр для проведения бизнес мероприятий. Также, несмотря на события, происходящие в регионе, стабильная обстановка в нашей стране дает гарантию для проведения мероприятий на высоком уровне. С этой точки зрения, проведение Международного Астронавтического Конгресса в Баку, после полувековой паузы на всем пространстве СНГ, никого не должно удивлять. В конце хотелось бы отметить роль ряда ведомств в обеспечении победы кандидатуры города Баку, в особенности Министерства иностранных дел, Государственного Агентства по туризму и Конгресс-бюро Азербайджана, Центра Гейдара Алиева, Бакинского Конгресс-Центра, ответственный и интенсивный труд которых сыграл важную роль в решении Федерации. Победа кандидатуры города Баку над другими городами-кандидатами явилась результатом успешной кампании просветительско-пропагандисткого характера, профессиональной презентации туристического потенциала и организационных возможностей нашего города, которые проводились с первого дня выдвижения кандидатуры.