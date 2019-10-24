100 российских боевиков ИГИЛ сбежали из тюрем

Около 50 россиянок с детьми ушли из лагеря Айн-Исса в Сирии, где содержатся семьи боевиков «Исламского государства». Об этом со ссылкой на их родственников, находящихся в России, сообщает «Би-би-си».

Сообщается, что из лагеря, оставшегося без охраны, пропали всего около 100 выходцев из России. Это произошло после того, как курды, ранее охранявшие заключенных, ушли из-за грядущего наступления турецких войск и подожгли палатки, в которых жили семьи террористов.

По данным родственницы одной из женщин, бывшие заключенные с детьми шли по пустыне на север — в сторону Турции — ориентируясь по солнцу, пока их не подобрали протурецкие вооруженные формирования. Через некоторое время группа перестала выходить на связь.

Неизвестно, сколько именно узников сбежали из Айн-Исса, где, по некоторым данным, содержалось до 13 тысяч человек.