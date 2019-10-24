Зеленский лишил зарплаты прогульщиков из Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет не компенсировать депутатам расходы на выполнение их полномочий за прогулы заседаний парламента и комитетов. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.

16 октября депутаты одобрили соответствующий законопроект, он получил визу спикера парламента, а после был отправлен на подпись главе государства.

Согласно закону, лишать выплат будут, если депутат в течение календарного месяца работы сессии парламента без уважительных причин не присутствовал на более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более половины заседаний комитета, в состав которого он входит. В этом случае в соответствующем месяце избранник народа останется без жалования.