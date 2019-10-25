Стремительный рост биткоина

Средний обменный курс биткоина за прошедшие сутки вырос на 15,58% - до $8622 на единицу криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap, передает ТАСС.

Капитализация рынка биткоина, согласно данным портала, составила $151,662 млрд.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткоина произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткоинов уже "добыта".