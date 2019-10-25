Арестован еще один родственник Арашуковых

В Ставрополе Ленинский суд арестовал на два месяца — до 22 декабря — бывшего замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмеда Коцбу. Мужчине, как сообщает «Интерфакс», были предъявлены обвинения по делу о хищении газа. По указанному делу, напомним, проходят экс-советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и его родственники.

Коцбе вменяют участие в преступном сообщество и статью о присвоении или растрате.

Его защита просила суд поместить Коцбу под домашний арест.

Напомним, накануне суд арестовал также троюродного племянника Рауля Арашукова — Беслана Арашукова. По данным источника агентства, Коцба является братом жены Рауфа Арашукова, сына Рауля Арашукова. В пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» уточнили, что Беслан Арашуков и Ахмед Коцба больше полугода в компании не работают, а ранее Беслан Арашуков руководил отделом закупок.