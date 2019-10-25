В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо

В Таиланде мужчина в последние секунды перед кремацией обратил внимание, что его супруга еще жива, передает РИА Новости.

Женщину признали мертвой еще 20 октября. После этого семья 70-летней "покойницы" начала готовиться к похоронам.

На протяжении трех дней женщина лежала в гробу при низкой температуре в местном буддистском храме. Перед кремацией ее муж проводил традиционный обряд омовения тела супруги и заметил, как ее веки дрожат. Также он увидел, что она едва уловимо дышит, более того, он не чувствовал, что ее тело окоченело. Женщину доставили в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.