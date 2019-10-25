Турция уничтожила террористов на севере Ирака

В ходе операции Pençe-3 в районе Хафтанин на севере Ирака нейтрализованы четверо боевиков террористической организации ПКК, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

«Силы специального назначения обнаружили в районе группу членов сепаратисткой террористической организации, которые готовились отправиться на зимнюю базу. На требования сдаться и сложить оружие боевики ответили огнем. Четверо террористов в итоге были ликвидированы», - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что операция Pençe-3 успешно продолжается в соответствии с намеченным планом. «Осуществляются меры по выявлению и уничтожению оружия, боеприпасов, убежищ и схронов террористов ПКК», - отмечается в коммюнике.

Как сообщается, в операции задействованы ударные вертолеты.

В Минобороны Турции подчеркнули, что операции в регионе будут продолжены до полного уничтожения террористов.