Столкновение микроавтобусов в России: восемь погибших
Следователи Алтайского края выясняют обстоятельства столкновения двух микроавтобусов, в результате которого погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - уточнили в СК.
Авария произошла в субботу утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Погибли восемь человек, в том числе ребенок, пятеро пострадали - их состояние оценивается как тяжелое.