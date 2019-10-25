Столкновение микроавтобусов в России: восемь погибших

Следователи Алтайского края выясняют обстоятельства столкновения двух микроавтобусов, в результате которого погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - уточнили в СК.

Авария произошла в субботу утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Погибли восемь человек, в том числе ребенок, пятеро пострадали - их состояние оценивается как тяжелое.