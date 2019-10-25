Как рассказала Г.Исмайлова, 11 апреля решением Сабаильского районного суда Сабир Талыблы был приговорен к 5 годам и двум месяцам лишениям свободы. Но в заключении молодой человек пробыл недолго.

Мать погибшей в январе этого года под колесами автомобиля 28-летней Лалы Садайзаде, Гюльсюм Исмайлова обращается во все возможные инстанции с требованием наказать 18-летнего водителя-лихача Сабира Талыблы. Молодой врач была сбита на пешеходном переходе мчавшемся с большим превышением установленной скорости автомобилем, которым управлял Талыблы.

«Он даже не раскаивается в содеянном, а его семья и не подумала попросить у нас прощения. Напротив, его родственники угрожали нам и обещали в скором времени освободить Сабира из тюрьмы. Так и случилось – несмотря на приговор, он преспокойно разгуливает на свободе», - говорит женщина.

По утверждению Г.Исмайловой, семья Сабира Талыблы подала апелляционную жалобу на приговор суда и добилась снижения наказания до 4,5 лет. Кроме того, суд постановил, что отбывать наказание водитель, по чьей вине погибла молодая женщина, будет в исправительном учреждении участкового типа.

Потерпевшая сторона также подала кассационную жалобу, которая будет рассмотрена 13 ноября.

Молодой врач Лала Садайзаде 18 января этого года, возвращаясь с работы, переходила дорогу, когда ее на пешеходном переходе на огромной скорости сбил автомобиль Mazda, которым управлял 18-летний Сабир Талыблы. Женщина скончалась на месте ДТП.

По факту смерти в ДТП Лалы Садайзаде было возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана. Первичное расследование проводил следователь Управления полиции Сабаильского района майор Эмиль Абдуллаев. Мать погибшей утверждает, что он откровенно игнорировал обязательные следственные процедуры - не были опрошены свидетели, не обращалось внимания на бесспорные доказательства вины водителя. Родным погибшей Э.Абдуллаев заявил, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали ДТП и что невозможно установить скорость автомобиля, которым управлял Талыблы.

«Ограничение скорости на этой дороге составляет 60 км/час. В следственных материалах указано, будто автомобиль двигался именно с этой скоростью. Но на самом деле Талыблы мчался на своей «Мазде» со скоростью никак не меньше 120 км/ч. В этом уверены все свидетели, чьих показаний в этих материалах почему-то не оказалось. Нет там ни слова и о том, какой силы был удар и на сколько метров отбросило в сторону мою бедную девочку. Эти данные могли бы определить скорость автомобиля», - говорит Исмайлова.