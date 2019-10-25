Америка в поисках нового лидера: может Клинтон? А может Обама?

Конгрессмены-республиканцы, которых Дональд Трамп раскритиковал за то, что они не поддерживают как следует своего президента, попытались сорвать закрытые парламентские слушания. Показания должна была давать высокопоставленная сотрудница Министерства обороны Лора Купер, которая в курсе того, каким образом предоставляется военная помощь Украине. Этот вопрос неожиданно стал предметом пристального внимания после того, как выяснилось, что американский президент пытался увязать его с вопросом получения компромата на своего политического оппонента Джо Байдена у украинской стороны. Группа республиканцев пришла на закрытое заседание в защищенное от прослушивания помещения, отказалась сдавать на входе, как полагается, мобильные телефоны и объявила расследование незаконным. Слушания продолжили, после того как в дело вмешалась полиция. Очевидно, и президент, и его однопартийцы на нервах.

Но на нервах и демократы. Несмотря на рекордное число кандидатов от партии, которые заявили о своем желании поучаствовать в праймериз, и несмотря на тяжелое положение, в котором в связи с нависшим над ним импичментом оказался действующий президент, демократы до сих пор не уверены в будущей победе. Кандидата, который бы «железно» прошел Трампа, у них все еще нет. У Джо Байдена, на которого было столько надежд, проблемы как со сбором средств на кампанию, так и репутационные потери в результате скандала, который накрывает Трампа. Тот требовал у нового украинского президента расследования якобы коррупционной деятельности сына Байдена Хантера в Украине в бытность отца вице-президентом. Даже если никакой коррупции в деятельности Хантера Байдена не было, полностью пятно не отмыть.

У других топ-кандидатов свои недостатки. Берни Сандерс и Элизабет Уоррен придерживаются слишком левых взглядов, которые отпугивают не привычных к социалистическим лозунгам американцев. Прочие все никак убедительно не раскрутятся. Отсюда лихорадочный поиск других претендентов. Может, Мишель Обама или Опра Уинфри? Да что там, ходят упорные разговоры, что Хиллари Клинтон не отбросила идею поучаствовать еще разок. Ну, вряд ли, конечно, утверждают те, кто к ней поближе, но пока думает.

О том, что грядущая президентская кампания будет из ряда вон выходящей по остроте, резкости и непримиримости, свидетельствует и исследование, проведенное Институтом политики Джорджтаунского университета. Так, 87% опрошенных заявляют, что их сильно расстраивает, сколько в современной политике взаимной грубости, хамства и оскорблений. В то же самое время 84% американцев недовольны тем, как политики легко идут на компромиссы в вопросах, касающихся идеалов и ценностей. Иными словами, поясняют социологи, люди настаивают, чтобы политики были несгибаемы и непримиримы, до тех пор, пока они стоят на «правильных», на «моих позициях», а потом удивляются, что так же поступают и «чужие» политики. Кроме того, опрошенные отмечают, что теперь в политике стали допустимыми вещи, еще вчера ненормальные.