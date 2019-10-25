Палата представителей американского Конгресса накануне единогласно утвердила законопроект, закладывающий основы стратегического сотрудничества между США и Грузией. Документ, получивший название «Акт в поддержку Грузии», представили на рассмотрение парламента сопредседатели группы друзей Грузии конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер и конгрессмен-демократ Джеральд Конноли. «Акт в поддержку Грузии» обретет силу закона после подписания его президентом.

Документом предусматривается, что под руководством США будет разработана пятилетняя стратегия сотрудничества Штатов с Грузией в сфере обороны, безопасности и укреплении обороноспособности. Также после утверждения законопроекта США должны будут помочь Грузии укрепить самооборону необходимость оказать сопротивление при нападении и во избежание угроз извне.

«Акт в поддержку Грузии» подразумевает и предоставление стране помощи для усиления борьбы с иностранной дезинформацией и пропагандой. Более того, он обязывает торгового представителя США приступить к переговорам для оформления соглашения о свободной торговле с Грузией.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария от имени грузинского народа поблагодарил американских законодателей, подчеркнув, что данный двухпартийный документ является «первым независимым законом в связи с Грузией, благодаря которому их партнерство выходит на новую ступень. «Акт в поддержку Грузии» значительно укрепляет отношения между США и Грузией в области обороны, экономики и кибербезопасности. Более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки поможет создать больше рабочих мест в Грузии, более сильный средний класс и сохранить устойчивую безопасность» - написал Гахария в Twitter.

Глава грузинского МИД Давид Залкалиани также назвал беспрецедентным принятый Конгрессом документ, который, по словам министра, определяет основные направления стратегического партнерства двух стран.