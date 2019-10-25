А Грузия уже почти в НАТО последние новости
Палата представителей американского Конгресса накануне единогласно утвердила законопроект, закладывающий основы стратегического сотрудничества между США и Грузией. Документ, получивший название «Акт в поддержку Грузии», представили на рассмотрение парламента сопредседатели группы друзей Грузии конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер и конгрессмен-демократ Джеральд Конноли. «Акт в поддержку Грузии» обретет силу закона после подписания его президентом.
Документом предусматривается, что под руководством США будет разработана пятилетняя стратегия сотрудничества Штатов с Грузией в сфере обороны, безопасности и укреплении обороноспособности. Также после утверждения законопроекта США должны будут помочь Грузии укрепить самооборону необходимость оказать сопротивление при нападении и во избежание угроз извне.
«Акт в поддержку Грузии» подразумевает и предоставление стране помощи для усиления борьбы с иностранной дезинформацией и пропагандой. Более того, он обязывает торгового представителя США приступить к переговорам для оформления соглашения о свободной торговле с Грузией.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария от имени грузинского народа поблагодарил американских законодателей, подчеркнув, что данный двухпартийный документ является «первым независимым законом в связи с Грузией, благодаря которому их партнерство выходит на новую ступень. «Акт в поддержку Грузии» значительно укрепляет отношения между США и Грузией в области обороны, экономики и кибербезопасности. Более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки поможет создать больше рабочих мест в Грузии, более сильный средний класс и сохранить устойчивую безопасность» - написал Гахария в Twitter.
Глава грузинского МИД Давид Залкалиани также назвал беспрецедентным принятый Конгрессом документ, который, по словам министра, определяет основные направления стратегического партнерства двух стран.
Как считает Залкалиани, в ближайшее время Соединенные Штаты Америки должны наконец дать «зеленый свет» вступлению в Грузии в альянс.
Надежду грузинам на скорое вступление в НАТО внушает и сравнение с прибалтийскими странами, которые попали в альянс по той же схеме и так же им чинили препятствия некоторые страны. «Такое происходило и тогда, когда шел процесс вступления в НАТО прибалтийских стран. Русские говорили, что такого не допустят, поскольку это противоречит их интересам. Сейчас тоже повторяют те же слова и делают все, чтобы не допустить такого развития событий», - заявил бывший депутат грузинского парламента Константин Габашвили.