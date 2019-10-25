Встреча президентов Азербайджана и Алжира в Баку фото
Сегодня в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Алжира Абделькадером Бенсалехом, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.
Сегодня в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Алжира Абделькадером Бенсалехом, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.
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