Встреча президентов Азербайджана и Алжира в Баку фото

Сегодня в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Алжира Абделькадером Бенсалехом, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

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