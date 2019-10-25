Самолет "Аэрофлота" рейса SU-111 Майами - Москва, на борту которого находится освобожденная из заключения в США Мария Бутина, приземлился в Шереметьево, передает ТАСС.

Согласно данным сайта Flight Radar, самолет произвел посадку раньше, чем ожидалось.

В Шереметьево ее ждал отец Валерий, специально прилетевший в столицу, чтобы встретить дочь. У выхода Бутину ожидали около 50 журналистов с камерами. Некоторые представители прессы приехали в зал прилета с цветами.

Среди встречающих была и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Именно она стала автором первых фотографий и видеозаписи долгожданной встречи отца и дочери, которые были размещены на страницах российского дипведомства в социальных сетях.