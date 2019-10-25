Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха на Апшеронском полуострове составит 12-16, днем 20-23 градуса тепла, в Баку ночью будет 13-15, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных и восточных районах местами ожидаются грозы, дожди. На отдельных территориях - туман. Ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 27 октября на Апшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.