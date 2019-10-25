Американские военные вернулись из Ирака в Сирию

"Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке через незаконный погранпереход аль-Валид. В ее составе десятки военных и военная техника, колонну прикрывают американские вертолеты", — сообщил телеканал Syria TV.

Решение покинуть северо-восток страны приняли в Вашингтоне после того, как 9 октября началась турецкая военная операция "Источник мира", направленная против формирований курдских террористов, которые последние несколько лет были союзниками США.

В результате американские военные оставили большую часть баз в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке и Ракка и передислоцировались в Ирак.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что какая-то часть американских военных останется в Сирии для защиты нефтяных месторождений. В Пентагоне позже подтвердили, что готовы направить в нефтеносные районы дополнительные силы.