Трамп: «США могут приостановить льготный режим торговли с Азербайджаном»

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 25 октября, возобновил режим беспошлинной торговли, действующий в отношении отдельных товаров из Украины. Как сказано в заявлении Трампа, такое решение принято в связи с тем, что Украина "добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности". Указ президента вступит в силу спустя пять дней после его опубликования, сообщает Deutsche Welle.

Президент США заявил, что может приостановить беспошлинный режим для некоторых товаров из Азербайджана и Таиланда, поскольку эти страны не предпринимают шагов по защите прав работников в соответствии с международными стандартами.