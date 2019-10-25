Сегодня в Государственном таможенном комитете состоялась встреча с членами очередного отряда «Волонтер-таможенник», в которой приняли участие глава Госкомитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев, представители соответствующих структур Госкомитета и 118 членов отряда, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета.

Выступивший на мероприятии председатель ГТК Сафар Мехтиев сказал присутствующим, что в центре стратегии развития независимого Азербайджана, основы которой заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, и которую успешно продолжает президент Гейдар Алиев, лежит молодежная политика. Председатель Госкомитета довел до внимания присутствующих, что президент Ильхам Алиев, который всегда заботится о молодежи, уделяет особое внимание развитию потенциала молодежи, расширению ее знаний и навыков, а также придает особую важность продвижения молодежи во всех сферах и оказывает ей высокое доверие. Сафар Мехтиев отметил, что проекты первого вице-президента Мехрибан Алиевой, охватывающие различные сферы, играют важную роль в формировании молодежной политики и развитии волонтерского движения в нашей стране.

Было подчеркнуто, что волонтерское движение, объединяющее тысячи молодых людей, успешно действовало в ходе международных конференций, культурных и спортивных мероприятий, проводимых в нашей стране, что можно оценивать как результат высокого доверия, большой поддержки и внимания, оказываемого молодежи.

Затем глава Госкомитета кратко проинформировал волонтеров о проводимых президентом Ильхамом Алиевым реформах, о важности, а также о целях и успешных результатах этих реформ. Глава ГТК сказал, что в таможенных органах предприняты важные шаги в сфере обеспечения прозрачности, устранения теневой экономики, увеличения экспортного и транзитного потенциала нашей страны. В то же время, в результате применения новшеств и проводимых реформ в таможенной сфере, заработавший большой авторитет на международной арене Азербайджан был избран на два года заместителем председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации и руководителем Европейского региона. Глава Госкомитета сказал, роль молодежи, составляющей большинство в таможенных органах, в достигнутых успехах неоспорима.

Сафар Мехтиев отметил, что первые волонтеры-таможенники уже завершили свою деятельность и получили сертификаты. Глава Госкомитета сказал, что новым волонтерам также будет оказана всяческая поддержка для улучшений их знаний и навыков, и для раскрытия их потенциала, и пожелал им успехов.

Выступивший от имени волонтеров-таможенников Фарид Расулзаде сказал, что знания и навыки, приобретенные во время их четырехмесячной деятельности в таможенных органах, сыграют важную роль в построении дальнейшей карьеры. Он от имени волонтеров поблагодарил президента Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву за созданные для волонтеров условия и за их поддержку.