В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области культуры, предложения относительно будущих проектов, а также вопросы совместного сотрудничества в области творческой индустрии.

25 октября министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев встретился с делегацией во главе с министром культуры Черногории Александром Богдановичем, находившимся в Баку с визитом в рамках 18-го саммита Движения неприсоединения, сообщает пресс-служба министерства.

Абульфас Гараев подчеркнул, что существуют широкие перспективы для дальнейшего укрепления отношений с Черногорией и организации обмена опытом. Было отмечено, что ведется работа по подписанию плана действия по сотрудничеству в различных областях культуры.

Министр выразил заинтересованность Азербайджана в участии черногорской стороны в проводимых в нашей стране концертах, фестивалях и выставках. Он проинформировал гостя о проектах, реализуемых в сфере творческих культурных индустрий, и подчеркнул, что опыт Черногории в этой области будет полезен.

В свою очередь, Александр Богданович отметил, что он солидарен с министром культуры Азербайджана относительно расширения культурных связей и значимости совместных проектов в будущем. Было отмечено, что Черногория также заинтересована в развитии сотрудничества между двумя странами в различных областях, в том числе в сфере культуры, в обмене опытом.

Стороны также обменялись мнениями относительно сотрудничества между двумя странами в области библиотек, музеев, художественных выставок и классической музыки.