В ходе встречи председатель Коллегии адвокатов рассказал о проводимых в течение последних двух лет реформах в сфере азербайджанской адвокатуры, значении распоряжения о мерах по ее развитию, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 22 февраля 2018 года, других важных государственных документов в реализации этих реформ. Он отметил динамику роста числа адвокатов в стране и роль в этом молодых юристов, а также их положительную роль в профессиональной и эффективной защите прав человека. А.Багиров ответил на вопросы участников мероприятия.

Отметим, что проект реализуется при совместной поддержке Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям и Фонда молодежи Азербайджана. В течение последующих трех месяцев в рамках программы будут проведены различные семинары с молодыми лидерами и состоятся встречи с руководящими лицами госструктур.