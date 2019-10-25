Ильхам Алиев принял президента Генассамблеи ООН фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял президента Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мохаммеда-Банде, сообщает пресс-служба главы государства.

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