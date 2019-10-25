Мехрибан Алиева о председательстве Азербайджана в Движении неприсоединения фото
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила публикацию на своей странице в Инстаграм в связи с проходящим в Баку XVIII саммитом глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, сообщает haqqin.az.
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☑️Gələn üç il ərzində ölkəmiz Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edəcək və mən əminəm ki, bu illər ərzində öz fəaliyyətini məhz bu prinsiplər - əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq, qarşılıqlı hörmət, ölkələrin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə dəstək şəklində həyata keçirəcək. ☑️In the next three years our country will chair the Non-Aligned Movement, and I am confident that throughout these years its activity will be based on these very principles - cooperation, partnership, mutual respect, support for sovereignty and territorial integrity of countries.
«В течение последующих трех лет наша страна будет председательствовать в Движении неприсоединения, и я уверена, что за эти годы свою деятельность она будет осуществлять именно по этим принципам – сотрудничества, партнерства, взаимного уважения, в виде поддержки суверенитета и территориальной целостности стран», - говорится в публикации первого вице-президента.