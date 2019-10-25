Тоннели и огневые позиции террористов YPG/PKK в районе операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии уничтожаются после проверки на наличие мин и самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает Минобороны Турции.

Минобороны Турции распространило видеокадры, на которых строительная техника разрушает тоннели и огневые позиции боевиков.

22 октября Турция и Россия достигли договоренности по ситуации на северо-востоке Сирии, где проводится антитеррористическая операция «Источник мира».

В соответствии с договоренностью, все подразделения YPG вместе с оружием будут выведены из сирийских районов Мюнбич и Талль-Рыфат. Также обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов.



Кроме того, будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев на родину.