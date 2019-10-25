Пятничный намаз азербайджанцев в Петербурге проверили ФСБ и полиция

Как стало известно изданию 26 октября, накануне сотрудники центра «Э», ФСБ и полиции прибыли в общественную организацию «Научно-культурный центр «Ахли-Бейт» на проспекте Луначарского. Визит силовиков пришелся на время обязательной коллективной пятничной молитвы – джума-намаз.

Силовики нагрянули с проверкой в научно-культурный центр «Ахли-Бейт» в Калининском районе Петербурга, президентом которого является 48-летний уроженец Азербайджана Мушфиг Амирасланов. Визит закончился составлением протоколов на мигрантов и административным наказанием за незаконную миссионерскую деятельность, сообщает 47news.ru.

Религиозный обряд пришли совершить около ста человек, большинство из них оказались гражданами России. С ними молились 26 граждан Азербайджана, пятеро обладателей узбекский паспортов и двое из Таджикистана.

После проверки документов выяснилось, что пять граждан Азербайджана не могут подтвердить свое право нахождения в России. Иностранцев доставили в ближайшее отделение полиции. В отношении них были составлены протоколы о нарушении по статье 18.8 административного кодекса – «нарушение иностранцем правил въезда и проживания в Российской Федерации». Нарушителей ожидает суд.

По итогам силовики сделали вывод, что проповеди 37-летнего имама центра «Ахли-Бейт» в Санкт-Петербурге несут общерелигиозный характер, но при этом было нарушено законодательство в части осуществления миссионерской деятельности. Президента организации Мушфига Амирасланова и имама ожидают штрафы за нарушение соответствующих статей административного кодекса.