«В прошлом году я собрал 40 тонн урожая, но все равно понес большой убыток…»

Ульвия Худиева 17:57

В Азербайджане разгар сбора фруктов., поспевающих поздней осенью - хурмы, цитрусовых, некоторых сортов яблок. Фермеры уверяют, что в этом году урожай отличный. Правда, по ценам на городских рынках этого не скажешь. Да и сами садоводы не особенно радуются обилию фруктов на своих плантациях – чем больше урожай, тем настойчивее сбивают оптовики-перекупщики цены на каждый килограмм. Дело дошло до того, что кое-кто из фермеров предпочитает оставлять фрукты на деревьях – сбор и транспортировка обходятся так дорого, что, как говорится, овчинка выделки не стоит: оптовики скупают у них хурму, фейхоа, мандарины за копейки, а продают потом на базаре в городе втридорога. В результате весь доход оседает в карманах перекупщиков, а фермеры не покрывают своих затрат на выращивание и сбор урожая.

Можно себе представить, что испытывают фермеры, когда видят плоды своего нелегкого труда за целый год гниющими на деревьях или когда подсчитывают копейки, потратив за тот же год тысячи манатов. Сейчас, в разгар сезона, килограмм фейхоа стоит в Баку от 0,8 до 2 манатов, а через пару недель будет и дороже. Фермеры же утверждают, что у них этот вкусный и полезный фрукт спекулянты скупают за 0,5 маната за килограмм. И это в лучшем случае, обычно больше 0,3 маната давать не желают. А порой, чтобы не видеть гниющих фруктов, на которые положено столько трудов, вынуждены отдавать за совсем уж грабительские 0,05 – 0,1 маната. Фермер, не пожелавший назваться, рассказывает, что в этом году высадил фейхоа на 6 гектарах, а его расходы, начиная с покупки удобрений и до сбора урожая, составили около 8 тысяч манатов. «Обычно 90% урожая фейхоа отправлялось на российский рынки, оставшиеся 10% шли на наши базары. Но сейчас спрос на этот фрукт в России упал, конечно же, это сразу отразилось на закупочных ценах. В этом году мы продаем самые отборные плоды за 0,5 маната, более половины из которых идет на покрытие расходов. Не говоря уже об испорченных плодах, которые не сразу удалось продать…» - сетует садовод.

Он разбил сады фейхоа 13-14 лет назад – фрукт стал очень популярным и пользовался большим спросом. К тому же, кроме как в Азербайджане, его мало где выращивали, но сейчас ситуация поменялась. «Даже и не скажу, отчего вдруг упал спрос на фейхоа. Может, больше его стали выращивать и у нас, и за рубежом, и это сразу сбило цены. В Россию теперь гораздо меньше везут, а у нас. Во всяком случае спрос на фейхоа падает из года в год. Например, в прошлом году я собрал 40 тонн урожая, но все равно понес убыток в 4 тысячи манатов», - говорит тот фермер. Относительно небольшие партии урожая, уточняет он, спекулянты-перекупщики берут по 0,1 маната за килограмм и продают его на консервные заводы. Но, видимо, там эти фрукты берут задешево. Фермер Рафтара Шукюрова, выращивающая фейхоа в поселке Истису в Лянкяранском районе, сообщила, что выращивать местные сорта этого фрукта – более устойчивые в нашем климате – стало совсем невыгодно. Они отличаются малым размером, а потому стоят дешево и покупать его не любят. «Цена на фейхоа, как и многих других фруктов, зависит от его размеров. Чем он больше - тем выше цена. Поэтому хотелось бы выращивать элитные сорта, но саженцы на них стоят дорого», - вздыхает она. Отметим, что государство платит фермерам в качестве субсидий 50 манатов за каждый гектар, и удобрения им также продаются по льготным ценам.

А один из фермеров говорит, что продал весь урожай фейхоа всего за 0,1 маната за килограмм в пункте оптовой закупки фруктов. И хотя эта цена была не выгодна ему, он был вынужден это сделать, так как из-за маленьких размеров фруктов его товар на базаре не брали. Другой ленкоранский фермер Сеймур Нагиев уверяет, что не только на фейхоа цены низкие, но и на цитрусовые, к примеру, на лимоны. Сам он в этом году продает полтора десятка лимонов всего за 1 манат. Между тем, скажем, в Баку за манат можно купить штук пять этих цитрусовых, а крупные плоды стоят 0,3-0,5 маната. «Цена на лимоны зависит от сорта. Некоторые выращивают элитные сорта и продают один лимон за 0,8 маната», - говорит фермер. В настоящее время на бакинских базарах самые дорогие из цитрусовых – апельсины, килограмм которых стоит от 3,5 до 5,5 маната. Правда, фермеры считают, что в ноябре они подешевеют, потому что сбор этих фруктов сейчас только начинается. Эксперт в области сельского хозяйства Ниджат Насирли сообщил, что провел мониторинг садов фейхоа в южном регионе Азербайджана. «В последние три года производство фейхоа сокращается. Фейхоа – единственный из цитрусовых фруктов, которые не выдерживает хранения. В предстоящие две недели сбор урожая будет закончен. Мелкие по размеру фрукты пойдут на переработку, их купят по 0,1-0,15 маната за килограмм. Этот товар на базаре не продашь, и хоть фермеры и недовольны, 0,15 маната за килограмм – справедливая цена на фейхоа», - считает эксперт. По его расчетам, в преддверии Нового года цены на фейхоа вырастут. То есть те, кто сейчас отправит свой товар на хранение в холодильники, могут рассчитывать на хорошую выручку.

Надо сказать, что этой осенью сравнительно недороги яблоки. Но если для потребителя это хорошо, то для фермеров плохо, ведь у них скупают яблоки совсем дешево. Фермер из Губы Джейхун Абдуллаев говорит, что в этом сезоне соберет яблоки с 9 гектаров, а вот сколько получит за них - неизвестно. «У первосортных, хороших яблок всегда есть покупатель. У меня они отличные, много лет вывожу их на российские рынки. Но в этом году хороших яблок мало – фрукты поражают паразиты, черви», - жалуется фермер. Выращивание первосортных яблок напрямую зависит от качества специальных препаратов и удобрений. И в последнее время все это настолько никудышнее, что садоводы вынуждены обрабатывать сады по 25 раз. Можно себе представить, сколько химии поглощает каждый фрукт. По его словам, он продает некоторые сорта за 0,6 маната за килограмм, но есть и такие яблоки, которые покупают всего за 40 манатов за тонну. «Наемные работники собирают яблоки по 0,6 маната за ящик. Цена на яблоки должна быть выгодной, чтобы могли и нашим работникам заплатить, и сами в накладе не остаться», - делает вывод садовод из яблочного царства - Губы.