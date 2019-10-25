Переговоры президентов Азербайджана и Пакистана в Баку фото
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви, сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви, сообщает пресс-служба главы государства.
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