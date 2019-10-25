По данным пресс-службы ведомства, в субботу, 26 октября, в городах Нур-Султане и Алматы были организованы попытки проведения несанкционированных митингов.

В министерстве внутренних дел Казахстана сообщили о задержании 26 граждан, пытавшихся провести несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алматы, передает «Спутник-Казахстан».

«Несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры о незаконности митингов, некоторые граждане отказались выполнять законные требования. На данный момент в полицию доставлено 26 человек для выяснения обстоятельств и рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности», - говорится в сообщении МВД.

В профильном ведомстве призвали граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций.

Накануне Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что будет принимать строгие меры к организаторам и участникам несанкционированных акций протеста экстремистской организации «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).