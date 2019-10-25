Путин рассказал Макрону о переговорах с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, подробно рассказав ему о содержании российско-турецких переговоров на высшем уровне 22 октября в Сочи. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

"Подчеркнуто, что решения, зафиксированные в согласованном на этой встрече меморандуме о взаимопонимании, учитывают интересы всех сторон, способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Эммануэль Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности", - говорится в сообщении.

Как отметили собеседники, в ходе разговора, состоявшегося в соответствии с предварительной договоренностью, "по общему мнению, предусмотренные сочинским меморандумом меры являются хорошей основой для стабилизации в Заевфратье и будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом". Также, по информации пресс-службы Кремля, Путин и Макрон выразили надежду, что намеченное на 30 октября в Женеве первое заседание сирийского Конституционного комитета пройдет "в конструктивном ключе и будет результативным".