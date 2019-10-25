Чингиз Гусейнзаде стал главой Еврокомиссии

На проходившей в Варшаве Генеральной ассамблее Европейского олимпийского комитета вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде был избран на пост главы Комиссии по Олимпийским играм.

Также отметим, что на заседании Генассамблеи с речью выступил министр молодежи и спорта Азад Рагимов. В своем выступлении он уделил внимание 15-му Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю, который прошел в июле в Баку.

«В соревнованиях приняли участие 2613 спортсменов из 48 стран, а освещали Фестиваль 346 журналистов из 26 стран, - заявил министр. – Для организационных вопросов были привлечены 763 человека, в том числе и из зарубежных стран. Состязания проходили на 12 спортивных объектах».