Боливия остается одной из тех немногих стран Латинской Америки, где пока в целом довольны популистскими экспериментами своего президента. Моралес возглавляет страну с 2006 года, и это обстоятельство можно считать признаком высокой политической стабильности, потому что до того за пять лет сменились пять президентов. Кстати, главный оппонент Моралеса на нынешних выборах Карлос Меса как раз был одним из них.

Собственно, на этом Моралес и построил свою политику, как до этого поступил Уго Чавес в Венесуэле в отношении нефтяных запасов. Газовая отрасль была национализирована, и при высоких ценах на газ колоссальные бюджетные поступления были использованы для разного рода социальных программ. Это позволило значительно снизить уровень бедности, особенно среди коренных народов Боливии. Моралес сам принадлежит к индейскому народу аймара, предпочитает носить национальный костюм и всячески отстаивает традиционное производство коки, которую сам выращивал в молодости. Ее производство объявлено культурным наследием, и президент добивается, вопреки шоку международных антинаркотических организаций, расширения посевных площадей.

Какое-то время шансы Месы победить расценивались довольно высоко. Он опытный политик, поруководил Боливией с 2003 по 2005 год, когда после отставки президента Санчеса де Лосады занял его пост, поскольку был избран вместе с тем в качестве вице-президента. Кстати, в боливийской системе вице-президент является и лидером конгресса. Правда, спустя два года и ему пришлось уйти из-за протестов, приведших к отставке де Лосады: протестующие требовали большей доли государства в доходах от торговли газом. Эво Моралес тогда вообще настаивал на полной национализации газовых запасов Боливии.

В свой первый президентский срок Моралес добился изменения Конституции, которая запрещала главе государства избираться дважды, но нынешний срок для него будет уже четвертым. В 2016 году был проведен референдум, на котором большинство боливийцев высказались против возможности Эво Моралесу идти на выборы в четвертый раз. Тогда он провел необходимое ему решение через Верховный суд.

Это обстоятельство и серьезные проблемы, которые возникли в стране из-за пожаров в джунглях Амазонии, усилили критиков Моралеса. Именно он настаивает на выжигании места для плантаций коки, что приводит к пожарам. В результате же страдают как раз индейцы, из-за пожара вынужденные покидать родные места.

Некоторые политологи начали рассуждать, что при выходе во второй тур голоса всех оппонентов могут объединиться против Моралеса, и тот рискует проиграть. Закон Боливии гласит, что победителем уже в первом туре является кандидат, набравший больше 50% голосов, либо тот, чей отрыв от ближайшего преследователя составляет 10% и больше.

Когда после голосования в подсчете голосов образовалась странная пауза, а затем было объявлено, что Моралес набирает 47,07%, а Меса 36,51%, многим это показалось убедительным доказательством подтасовки: действующий президент обеспечил себе победу в первом туре, чтобы не уходить в рискованный для себя второй, да еще с минимально нужным отрывом.

Тем не менее без фактов ничего точно утверждать нельзя относительно чистоты четвертой победы Моралеса. Во всяком случае, по поводу предыдущих трех его выигрышей подобных сомнений не возникало. Как бы то ни было, Боливия продолжает строить свой уникальный кока-социализм.