Жена одного из заключенных тюрьмы «Севан» пыталась передать ему наркотики в пакете из-под азербайджанского чая, сообщает пресс-служба Уголовно-исполнительной службы Армении, передает «Спутник-Армения».

Отмечается, что 26 октября, около 04:40, сотрудники УИУ «Севан» заметили лучи света между сторожевыми башнями. Территорию незамедлительно проверила дежурная группа. В 3 метрах от запретной зоны они обнаружили пакет, к которому было привязано 3 зажигалки с фонариками, которые должны были помочь адресату легко найти посылку.

В пакете были наркотики с маркировкой B8, похожие на субутекс (заменитель героина) - 1 таблетка, желто-зеленая масса в 57,7 г (похожая на марихуану), капсюль с белым порошком, 8 жевательных резинок.

25 октября в посылке одному из пожизненно заключенных, которую принесла жена, были найдены пакеты из-под чая («Азерчай»). В них находилось 746 граммов марихуаны.

В тот же день во время обыска в одной из камер сотрудники УИУ обнаружили психотропные препараты.

Все найденное отправлено на экспертизу. Готовятся материалы.