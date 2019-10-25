Отбор на ЧМ-2020: Азербайджан выиграл все три матча

Сегодня в Баку завершился отборочный турнир чемпионата мира-2020 по футзалу в группе 3.

Сборная Азербайджана в последний игровой день играла со Словакией и победила со счетом 2:0. Голы на счету Болиньи (30-я минута) и Вассоуры (35-я).

Обе команды еще после 2-го тура обеспечили себе путевку в Элитный раунд, обыграв соперников по группе – Молдову и Черногорию. В сегодняшней игре решалась судьба 1-го места, которое в итоге досталось сборной Азербайджана, набравшей 9 очков. У Словакии 6 очков, у Черногории, обыгравшей сегодня молдаван со счетом 4:3, 3 очка. У Молдовы очков нет.

По две лучшие команды из восьми групп выходят в Элитный раунд. Наряду с Азербайджаном и Словакией дальше уже прошли Испания, Казахстан, Румыния, Сербия, Франция, Россия, Хорватия, Чехия и Португалия.

Всего в Элитном раунде сыграют 16 сборных, которые будут поделены на четыре квартета. Победители групп напрямую попадут в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие 2-е места, сыграют в стыковых матчах, где определят обладателей еще двух путевок.

Жеребьевка Элитного раунда состоится 7 ноября. Матчи пройдут с 28 января по 2 февраля.