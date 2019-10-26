По итогам саммита Движения неприсоединения в Баку приняты четыре документа

Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения (ДН) в субботу завершил работу в столице Азербайджана принятием четырех документов. Среди них - Итоговый документ саммита, Бакинская политическая декларация, Декларация по Палестине, а также документ благодарности и солидарности с правительством и народом Азербайджана, сообщает ТАСС.

Подробности принятых документов пока не обнародованы.

В саммите Движения неприсоединения, который проходил в Баку 25-26 октября, принимали участие делегации 158 стран и международных организаций, около 60 стран были представлены на уровне глав государств и правительств. ДН - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. В настоящее время ДН объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя. В 1970 году был введен статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях ДН открытого характера. Россия получила этот статус в 1995 году.

Азербайджан будет председательствовать в ДН в 2019-2022 годах.